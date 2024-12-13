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ثقافة وفنون

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء بدورته الرابعة

مهرجان فنون الأداء،
مهرجان فنون الأداء، فيتو

أعلن مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة اختيار الشاعر هشام الجخ ضيفا ومقدما لحفل الافتتاح الذي يقام يوم الأحد 15 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بمسرح السامر.

فيما يتولى إخراج الحفل الدكتور الفنان أسامة فوزي بحضور كبير من نجوم الفن والمسرح المصري.

المكرمون في افتتاح مهرجان فنون الأداء 

وتكرم إدارة المهرجان في حفل الافتتاح عدد من القامات الفنية بارزة ومنهم المنشد الشيخ ياسين التهامي، والدكتور سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان.

بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل محمود رضا، واسم المخرج الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي، واسم  القدير الراحل صلاح السقا الذي أطلق اسمه على الدورة الرابعة.

لجنة تحكيم مهرجان فنون الأداء 

و تم الإعلان من قبل عن لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية في بيان سابق للمهرجان، وتضم اللجنة كلًا من الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والدكتور محمود صبري، ومصمم الديكور المسرحي حازم شبل، والمخرج محمد الصغير، والمخرج أحمد حسن.

مهرجان فنون الأداء 

ويتولى الكاتب والمخرج أحمد البوهي رئاسة المهرجان الشرفية، الذي يقام برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية. 

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