تداول 17 ألف طن بضائع و1134 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1134 شاحنة و445 سيارة.

وصول 340 سيارة بوزن 860 طن لميناء بورتوفيق



شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 506 شاحنة و426 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 628 شاحنة و19 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينتين الحرية وAlcudia Express.

كما تم تداول 2300 طن بضائع و405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة sea wave2 علي متنها 340 سيارة بوزن 680 طن قادمة من السعودية.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1870 راكب بموانيها.



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