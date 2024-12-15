الأنفاق: 21 محطة بالخط الأول للقطار الكهربائى وبسرعة تصميمية 250 كم في الساعة

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأنفاق تقريرا مفصلا عن مشروع الخط الأول للقطار السريع ” العين السخنة - العلمين - مطروح “ القطار الكهربائى السريع، ويمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني، ويتفرع شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كم

عدد محطات القطار السريع

وقالت الأنفاق إن عدد 21 محطة (13 محطات قطار سريع، 8 محطات إقليمية)، السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

من ناحية أخرى اطلع وزير النقل الفريق كامل الوزير على المخطط الزمني لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وكذلك المحطات الاخرى بالمشروع والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات مثل كوبري الكيلو 4.5 والذي يبلغ طوله 300 متر والأخوار والتي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وذلك بالتزامن مع الاشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام.

واكد وزير النقل في تصريحات صحفية خلال جولته أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

مضيفًا أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

كما ستخدم المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

لافتا إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات بالاضافة الى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات

جدير بالذكر، أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري انشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلي 2250 كم، ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم

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