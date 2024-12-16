الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرها السنوي الثالث اليوم الاثنين

تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان: " غذاء مصر" الذي يقام اليوم الاثنين برعاية وحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية.



وتفتتح أعمال المؤتمر بكلمة للمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

فرص جذب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية

وتناقش جلسات المؤتمر فرص جذب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية، ودور الصادرات الغذائية في دعم خطط الدولة نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن المؤتمر سيكون بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير للمؤتمر السنوي الثالث للغرفة بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية.

الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية

وأشار إلى أن هذا يأتي تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية المصري في مساندة ودعم نمو وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في دعم مناخ الاستثمار الصناعي من طرح الأراضي الصناعية واتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة لتنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد

وأوضح "الجزايرلي"، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة من خلال توفير غذاء صحي وآمن ذا جودة وتنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية، وذلك بالعمل على تحسين عمليات التصنيع الغذائي والممارسات الزراعية لتصبح أكثر استدامة في المحافظة علي الموارد والبيئة، ومتوافقة مع متطلبات سلامة الغذاء وبالتالي زيادة الصادرات ومساهمة القطاع الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأشار أن نتيجة لهذه الجهود المشتركة نجح قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق معدلات نمو في الصادرات ما بين 10 الي 15% لتصل بنهاية العام الجاري إلى 10 مليار دولار من الأغذية والحاصلات الزراعية مقابل 8.8 مليار دولار عام 2023.

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