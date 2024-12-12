الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مؤيدو ومعارضو عزل رئيس كوريا الجنوبية يتظاهرون بالعاصمة، والشرطة تداهم المكتب الرئاسي مجددا

كوريا الجنوبية، فيتو
كوريا الجنوبية، فيتو

ذكرت  وكالة "يونهاب" اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تخرج مسيرات ضخمة مؤيدة ومعارضة لرئيس كوريا الجنوبية  يون سيوك يول، في وقت واحد اليوم  وسط العاصمة، فيما حاولت الشرطة مداهمة المكتب الرئاسي مرة أخرى.

الشرطة تداهم مكتب رئيس كوريا الجنوبية 

وقال مسؤولون إن الشرطة حاولت مداهمة المكتب الرئاسي في يونغسان، مجددا بهدف مصادرة وثائق ومواد تتعلق بالمحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر من قبل الرئيس يون سيوك-يول، وذلك بعد يوم من فشل محاولتها الأولى.

وفي يوم الأربعاء، سعت الشرطة إلى تفتيش مكاتب رئيسية، بما في ذلك غرفة مؤتمرات مجلس الوزراء، وجهاز الأمن الرئاسي والغرفة المحصنة داخل مقر هيئة الأركان المشتركة، الواقعة إلى جوار المجمع الرئاسي.

تفتيش مكتب رئيس كوريا الجنوبية 

وانتهت عملية التفتيش الأولى بعد ساعات، بعد تسليم وثائق محدودة إلى الشرطة من قبل جهاز الأمن الرئاسي، الذي رفض التعاون.

في غضون ذلك، من المقرر أن ينظم مؤيدو الرئيس يون سيوك-يول ومعارضوه مسيرات ضخمة في وسط سيئول في وقت واحد اليوم، مما يثير المخاوف من حدوث صدام غير مقصود بين الطرفين.

وقال الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، وهو مظلة نقابية متشددة، والجماعات المدنية الليبرالية إنهم سينظمون مسيرة في الطرق المحيطة بـ "سيئول بلازا" بعد ظهر الخميس للدعوة إلى عزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

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وقال المنظمون إن المسيرة، التي ستبدأ في الساعة الثانية بعد الظهر، من المتوقع أن يشارك فيها نحو 20 ألف متظاهر، مضيفين أنهم سيسيرون نحو المكتب الرئاسي في "يونغسان" في وقت لاحق.

وفي خطوة مضادة، قالت جماعات مدنية محافظة إنها ستنظم في نفس الوقت مسيرة معارضة لعزل يون تضم حوالي 10 آلاف مشارك أمام مبنى متجر "دونغهوا" للأسواق الحرة، الذي يبعد حوالي 700 متر عن موقع المسيرة الداعية لعزل "يون".

ونظرا لأن المسيرتين المؤيدة والمعارضة لعزل الرئيس ستجريان في أماكن متقاربة في نفس الوقت، فإن هناك مخاوف من احتمال حدوث تصادم بين المشاركين فيهما.

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كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك الاحكام العرفية

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