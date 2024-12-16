بعد خروج عربة وجرار عن القضبان، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار في قنا (صور)

أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار روسي من كارثة بسبب خروج عربة 3 بقطار 1015 الروسي أسوان إسكندرية عن القضبان بمحطه سكة حديد قنا دون وقوع إصابات بشرية.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بـمحافظة قنا والطوارئ بلاغ بالواقعة وعلى الفور انتقلت القوات إلى الموقع فور وقوع الحادث حيث تم تأمين المنطقة ورفع آثار الحادث.

ودفعت هيئة السكة الحديد بمعدات وأوناش خاصة لرفع الجرار والعربة وإعادتهما للمسار الطبيعي، ويجرى تشغيل الخط مفرد لحين رفع القطار.

وشهدت المحطة انتظام حركة القطارات بعد إصلاح الأعطال.

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