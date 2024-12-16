عدد المعينين من ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (أكثر من 57 ألف طالب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة تم تعيينهم بالقطاع الخاص منذ 2014).

عدد المعنيين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص

وقال وزير العمل محمد جبران، إنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم تعيين 57.773 ألف طالب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص، منهم 40.896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة، موضحا أن ملف ذوي الإعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية.

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