الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

كزبرة يطرح أغنيته الجديدة أرانب بالتعاون مع الصواريخ

كزبرة، فيتو
كزبرة، فيتو

طرح أحمد بحر الشهير بكزبرة أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أرانب”، عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

ونشر كزبرة مقطع فيديو من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، معلقًا: “تراك أرانب مع أخواتي الصواريخ دلوقتي على اليوتيوب وكل المنصات”.

 

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كزبرة مطرب شعبي كزبرة اغنية أرانب اخبار الفن الفن

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