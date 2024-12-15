الشناوي: مصلحة الأهلي فوق كل شيء وهدفنا إسعاد الجمهور

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، عن خسارة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال.

وقال محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC MASR 2: “أنا من أكثر الناس احتراما لجماهير الأهلي وعمري ما أهدد الجماهير وأقول همشي”.

وأضاف: “أنا عندما حصلت على أفضل لاعب في أفريقيا قمت بتأجيل احتفالي ثلاثة أشهر بسبب خسارتنا وقتها لبطولة.. احتراما وتقديرا لهم”.



وتابع: “المرحلة المقبلة مهمة للأهلي ونحتاج الجماهير في اللقاء القادم أمام شباب بلوزداد؛ لأن هدفنا هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا من أجل التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2029 فالأهلي فوق أي شيء”.

وأكمل: “حتى الآن أنا أشعر بصدمة كبيرة بسبب الخسارة من باتشوكا ولكن ركلات الترجيح ملهاش كبير”.

وشدد: “أحيي لاعبي الأهلي على ما قدموه خلال المباراة وأشكر الجماهير وأقول لهم أننا هدفنا المرحلة المقبلة (نفرحكم) وأعتذر للجميع”.





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