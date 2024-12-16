تفاصيل اليوم الأول لمعرض نيبو للذهب، صورة لـ"السيسي" على شال ذهبي، مسجد قبة الصخرة يزين المعرض، البلوزة والحزام الأبرز

انتهت فعاليات اليوم الأول لمعرض نيبو للذهب 2024، والذي شهد مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى.

ويتميز معرض نيبو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

عرض الشال الذهبي بصورة “السيسي”

وعن أبرز المشغولات الذهبية التي تم عرضها خلال معرض نيبو “ شال” بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشال آخر بصورة رمسيس الذهبية، والتي تصدرت المعرض.

كما تميز المعرض بعرض “ بلوزة ” ذهبية، وحزام ذهبي والتي تعتبر من أغرب المشغولات الذهبية خلال المعرض هذا العام.

كما تم عرض مجموعة مميزة من الألماس والأحجار كريمة، وصور تماثيل فرعونية من الفضة والأحجار الكريمة، فضلا عن قطع ديكور من الذهب والفضة.

مسجد قبة الصخرة وصلاح الدين الأيوبي

وتزين المعرض بمسجد قبة الصخرة ومسجد صلاح الدين الأيوبي من الذهب الخالص بمعرض الذهب، فضلا عن سبائك ذهبية وفضية تحمل شخصيات عربية وإسلامية.

كما شهد المعرض طرح كميات كبيرة من السبائك بجرامات مختلفة واشكال مميزة فضلا عن جنيهات الذهب.

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين في معرض نبيو للذهب من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث.

وأكد أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024.

ويُعد معرض نبيو للذهب والمجوهرات أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، وهو ما يعكس ريادة مصر وتميزها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الافتتاح الرسمي، تم الكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة من المعرض، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض الذهب نيبو 2024

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

تفاصيل معرض الذهب نيبو 2024

ويحتوي معرض نيبو على عدة أنشطة جانبية، منها:

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية.

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارضا مصريا و30 عارضا دوليا من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.

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