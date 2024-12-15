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رياضة

نهضة بركان يفوز على الملعب المالي بهدف نظيف ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية

نهضة بركان
نهضة بركان

 فاز فريق نهضة بركان المغربي على نظيره الملعب المالي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب البلدي لبركان ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف نهضة بركان عن طريق إيسوفو دايو في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

تشكيل نهضة بركان أمام الملعب المالي

المحمدي - دايو - سديل - عسال - منعوت - لبحيري - سيديبي - خيري - الرياحي - ميهري - فالير

ويتواجد فريق نهضة بركان والملعب المالي يتواجدان في المجموعة الثانية بالكونفدرالية، إلى جانب ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ولوندا سول الأنغولي.

وبهذه النتيجة يتصدر نهضة بركان مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط فيما يأتي الملعب المالي ثانيا برصيد 4 نقاط.

نهضة بركان يفوز خارج الديار على ستيلينبوش 3-1 بالكونفدرالية

وكان فريق نادي نهضة بركان المغربي فاز على مضيفه فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب موزيس مابيدا في الجولة الثانية في البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أهداف مباراة نهضة بركان وستيلينبوش

أحرز ثلاثية نهضة بركان كل من: يوسف الزغودي ثنائية في الدقيقة 5 و15، ورضا حجي في الدقيقة 83، فيما سجل هدف فريق ستيلينبوش في الدقيقة 87.

  ونجح فريق النهضة النهضة البركانية متصدر ترتيب الدوري المغربي هذا الموسم في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى على فريق لواندا سول بهدفين دون.

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