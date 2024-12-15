الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

سفير إيران بسوريا: نأمل أن تستأنف سفارتنا في دمشق عملها قريبا

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أعرب السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، عن أمله في قيام سفارة بلاده في دمشق باستئناف عملها قريبًا، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.

استئناف عمل السفارة القطرية في سوريا

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية القطرية، استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

 

حقيقة سرقة 42 مليون دولار من السفارة الإيرانية في دمشق

في وقت سابق، نفت السفارة الإيرانية في دمشق خبر سرقة 42 مليون دولار من مقرها في دمشق، ووصفتها بـ"شائعة المنافقين"، في إشارة إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة التي تعتبرها طهران "منظمة إرهابية".


 

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق

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إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق
 

وقالت السفارة في حسابها الرسمي عبر منصة "إكس" إنه "لم تكن هناك مرافق أو ممتلكات في مبنى السفارة أثناء الهجوم، وكل شيء تم التخطيط له بعناية قبل عملية الإخلاء".

وأضافت: "موضوع سرقة 42 مليون دولار شائعة يروجها المنافقون للاستهلاك داخل إيران".

 

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إيران سفير إيران في سوريا سوريا دمشق طهران الخارجية القطرية بشار الأسد

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