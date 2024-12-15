الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي علي نظيره برينتفورد بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق تشيلسي كوكوريلا في الدقيقة 43 من الشوط الاول.

تشكيل تشيلسي أمام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام تشيلسي

ترتيب تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة،بينما ياتي فريق برينتفورد في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

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