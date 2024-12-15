أدانت وزارتا الخارجية السعودية والقطرية، اليوم الأحد، في بيانين منفصلين، قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

السعودية وقطر تدينان قرار إسرائيل توسيع الاستيطان في الجولان

وأعربت الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت الخارجية في بيان: "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدةً ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".

من جهتها، أدانت دولة قطر بشدة، تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، وعدتها حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي"، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجددت وزارة الخارجية، في بيان، "موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، كما عبرت عن مساندتها لمختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق".

واليوم الأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، قائلة إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان.

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