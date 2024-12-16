سورة (المعارج) هي السورة السبعون في ترتيب المصحف، أما ترتيب سورة المعارج في النزول فهي السورة الثامنة والسبعون، وكان نزول سورة المعارج بعد سورة (الحاقة) وقبل سورة (النبأ) وهي من السور المكية الخالصة، وعدد آيات سورة المعارج أربع وأربعون آية في عامة المصاحف، وفي المصحف الشامي ثلاث وأربعون آية، ونستعرض أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها.

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

سبب نزول قوله تعالى: (سأل سائل بعذاب واقع)

نزلت في النضر بن الحارث حين قال: ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) الآية. فدعا على نفسه وسأل العذاب، فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صبرا. ونزل فيه: ( سأل سائل بعذاب واقع ) الآية.

سبب نزول قوله -تعالى-: {أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ}

وذكر الواحدي أنَّ سبب نزول قوله -تعالى-: {أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ}، هو أنّ المشركين كانوا يجتمعون حول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فيسمعون كلامه ولا ينتفعون به، بل يقومون بتكذيبه والاستهزاء به، ويقولون: "لئن دخل هؤلاء الجنّة لندخلنها قبلهم، وليكونن لنا فيها أكثر ممّا لهم"، فنزلت هذه الآية تكذّبهم وتقطع آمالهم.

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية

سُميّت سورة المعارج بهذا الاسم لورود قوله -تعالى- في مطلعها: {مِّنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ}، وذكر ابن عاشور أنّ هذه السورة تُسمّى في كتب السنّة، وفي صحيح البخاري، وجامع الترمذي، وتفسير الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن عطيّة: بسورة سأل سائل، وكتبت بهذا الاسم في بعض المصاحف، ولكنّها تُسمى في معظم المصاحف بسورة المعارج.

وذكر السيوطي أنّها تُسمى بسورة الواقع، وهذه الأسماء الثلاثة مأخوذة من كلمات وردت في أولها، واسم "سأل سائل" هو الأكثر تميزَا لعدم ورود هذه الجملة في سورة ثانية من سور القرآن الكريم، وغلب عليها اسم سورة المعارج لكون الاسم أخف.

فضائل سورة المعارج

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

موضوعات سورة المعارج

1- بَيانُ جُرأةِ الكافرِ في استِعجالِ العذابِ، وتَهديدُ الكافِرينَ بعَذابِ يومِ القِيامةِ.

2- التَّأكيدُ على أنَّ يومَ القيامةِ حقٌّ، وأنَّه واقعٌ، وذِكرُ شَيءٍ مِن أهوالِه الشَّديدةِ.

3- ذِكرُ جَهنَّمَ وأسبابِ استِحقاقِ عَذابِها، ومُقابَلةُ ذلك بأعمالِ المؤمنينَ الَّتي أدَّت بهم إلى الجنَّةِ.

4- تَوبيخُ الكافِرينَ، وبَيانُ ذُلِّهم في يومِ القيامةِ.

5- تَثبيتُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَسليتُه على ما يَلْقاهُ مِن المشرِكينَ.

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

تلخيص سورة المعارج

والسورة الكريمة نراها في مطلعها، تحكى لنا جانبا من استهزاء المشركين بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من بعث وثواب وعقاب.. وترد عليهم بما يكبتهم، حيث تؤكد أن يوم القيامة حق، وأنه واقع، وأن أهواله شديدة.

قال-تبارك وتعالى-" سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ.لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ.مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ.

تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا.

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا.وَنَراهُ قَرِيبًا.يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ.وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ.وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا."

3- ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى تصوير طبيعة الإنسان، وتمدح المحافظين على صلاتهم، وعلى أداء حقوق الله-تبارك وتعالى- في أموالهم، كما تمدح الذين يؤمنون بأن البعث حق،ويستعدون لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح.

قال-تبارك وتعالى- إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعًا.إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.

إِلَّا الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ.

4- ثم أخذت السورة الكريمة في أواخرها في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي توبيخ الكافرين على مسالكهم الخبيثة بإزاء الدعوة الإسلامية، وفي بيان أن يوم القيامة الذي يكذبون به آت لا ريب فيه.

قال-تبارك وتعالى-: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعًا كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ.خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ.

5- هذا والمتدبر في هذه السورة الكريمة، يرى أن على رأس القضايا التي اهتمت بالحديث عنها: التذكير بيوم القيامة، وبأهواله وشدائده، وببيان ما فيه من حساب، وجزاء، وثواب وعقاب.

والحديث عن النفس الإنسانية بصفة عامة في حال عسرها ويسرها، وصحتها ومرضها، وأملها ويأسها...

واستثناء المؤمنين الصادقين، من كل صفة لا يحبها الله-تبارك وتعالى- وأنهم بسبب إيمانهم الصادق، وعملهم الصالح، سيكونون يوم القيامة. في جنات مكرمين.

كما أن السورة الكريمة اهتمت بالرد على الكافرين، وبتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما لحقه منهم، وببيان مظاهر قدرة الله-تبارك وتعالى- التي لا يعجزها شيء.

حديث ضعيف في سورة سأل سائل بعذاب واقع



عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ سُورة سأل سائل أعطاهُ الله ثواب الّذين هم لِأماناتِهِمْ وعهْدهمْ راعُون». رواهُ الثّعْلبِيّ

كما روي عن عِكْرِمة بن خالِد عن سعيد بن جُبير عن ابْن عبّاس عن أبي بن كعْب قال قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ سُورة سأل سائل أعطاهُ الله ثواب الّذين هم لِأماناتِهِمْ وعهْدهمْ راعُون والّذين هم على صلاتهم يُحافِظُون».ورواهُ ابْن مرْدويْه فِي تفْسِيره بسنديه فِي آل عمران ولفظ الثّعْلبِيّ.وكذلِك رواهُ الواحدي فِي الْوسِيط بِسندِهِ فِي يُونُس ومتْن الثّعْلبِيّ.

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