تعرف على جدول عرض أفلام السينما الأردنية في "أيام قرطاج"

انطلقت أيام قرطاج السينمائية في العاصمة التونسية، وأعلنت عرض مجموعة من الأفلام الأردنية في دورتها لهذا العام من خلال قسم خاص بعنوان "السينما الأردنية تحت المجهر"، وذلك بهدف الاحتفاء بالتطور السريع والحضور الدولي المتميز الذي شهدته الأفلام الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وقد تم تصميم برنامج غني بعروض أفلام أردنية إضافة إلى مجموعة من الفعاليات واللقاءات السينمائية الهادفة إلى إبراز التميز والإبداع الأردني في مجال السينما.

يتضمن البرنامج عرض اثني عشر فيلمًا: ستة أفلام روائية طويلة وفيلم وثائقي طويل وخمسة أفلام قصيرة بالإضافة إلى عقد ندوة يوم الأربعاء حول "الديناميكية الجديدة: السينما الأردنية نموذجا".

وتستضيف الهيئة الملكية للأفلام حفل استقبال على هامش المهرجان لتعريف الحضور بالسينما الأردنية والوفد الأردني الذي يضم ثمانية من صناع الأفلام بالإضافة إلى أعضاء من فريق الهيئة الملكية للأفلام.

وفي بيان لها علقت إدارة أيام قرطاج السينمائية إن "أيام قرطاج السينمائية تُخصّص "سينما تحت المجهر 2024" للأردن صاحب التجربة السينمائية الناشئة والذي يشهد تطورا واعدا بفضل ديناميكية جديدة تدعم السينما وتعكس جودة الأفلام".



قائمة الأفلام الأردنية المشاركة تشمل:

الأفلام الروائية الطويلة:

"إن شاء الله ولد" - أمجد الرشيد، 2023

"ذيب" - إخراج ناجي أبو نوار، 2014

"بنات عبد الرحمن" - إخراج زيد أبو حمدان، 2021

"فرحة" - إخراج دارين ج. سلام، 2021

"انشالله استفدت" - إخراج محمود المساد، 2016

"الحارة" - إخراج باسل غندور، 2020

الفيلم الوثائقي الطويل:

""حلوة يا أرضي" - سارين هيرابديان، 2024.

الأفلام القصيرة:

"ترويدة" - إخراج موني أبو سمرا، 2023.

"الحرش" - إخراج فراس طيبة، 2023.

"وذكرنا وأنثانا" - إخراج أحمد اليسير، 2023.

"سكون" - إخراج دينا ناصر، 2024.

"البحر الأحمر يبكي" – إخراج فارس الرجوب، 2023.

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