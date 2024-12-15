الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

"على من نطلق الرصاص" فيلم سياسي اجتماعي.. نضوج فني رفيع المستوى للسندريلا.. رأفت الميهي: ناقشنا ظاهرة الفساد والمحسوبية وتأثيرها السلبي على المجتمع

فيلم على من نطلق
فيلم على من نطلق الرصاص

على من نطلق الرصاص، فيلم مصري سياسي عرض في منتصف ديسمبر عام 1975، كتب السيناريو والحوار رأفت الميهى وأخرجه كمال الشيخ، وقام بالبطولة كوكبة من النجوم الكبار منهم السندريلا سعاد حسنى، محمود يس، عزت العلايلى، مجدى وهبة، أحمد توفيق، على الشريف ووداد حمدى واختير الفيلم ضمن أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية.

وكما كتب الناقد أحمد الحضرى أن فيلم “على من نطلق الرصاص” يطرح فكرتين جريئتين في منتصف السبعينيات فى وقت كان من المستحيل تناول أفلاما تعالج قضايا سياسية  الأولى نهاية حلم التجربة الاشتراكية الناصرية، وظهر ذلك في أفلام الانفتاح وتحول المجتمع إلى غابة تحوى صراعا بين الغنى والفقير، والثانية انتشار الفساد فى المجتمع وظهور الإرهاب الذى كان يرتدى قناع الدين وظهور أفلام العنف.

استطاع المخرج كمال الشيخ إخفاء البعد السياسى لفيلم “على من نطلق الرصاص” من خلال حبكة درامية بوليسية محكمة بعد أن اختار سعاد حسنى لبطولته في ثالث تعاون له معها، حيث قدم معها فيلمى “بئر الحرمان، غروب وشروق ـ الفيلم سياسى بالدرجة الأولى، ومن هنا وافقت سعاد حسنى على بطولة الفيلم  بعد نجاحها فى الفيلم السياسى أيضا لنفس المخرج ”غروب وشروق".

استاذة سعاد حسنى 


يقول المخرج كمال الشيخ: بدايتى مع سعاد حسنى بدأت في المرحلة التي بدأت فيها اختياراتها السليمة لموضوعات الأفلام الجادة بعد وصولها إلى مرحلة النضج الفني حتى وصلت إلى الأستاذية في التعبير والأداء.

سعاد حسنى وأحمد توفيق مع جميل راتب فى على من نطلق الرصاص 
سعاد حسنى وأحمد توفيق مع جميل راتب فى على من نطلق الرصاص 

يحكى فيلم “على من نطلق الرصاص” قصة ثلاثة من الأصدقاء تهاني ومصطفى وسامي جمعتهم الدراسة الجامعية وسلوكهم وأفكارهم الطيبة القائمة على الخير وعند انتقالهم إلى الحياة العملية تحطمت هذه الأفكار اشتغل مصطفى بالصحافة وعمل سامى وتهانى في شركة إسكان كبيرة، وتتزوج تهانى من سامى، ويتهم سامى بخطأ في بناء إحدى العمارات التي تسقط ويدخل السجن، ويتخلص رشدى بك صاحب الشركة من سامى بدس السم له في طعامه بالسجن، ويتزوج تهانى، ويقتل مصطفى رشدى بك وعند فراره تصدمه سيارة فيصاب بجروح شديدة ثم يموت متأثرا بجراحه، وتتوالى الأحداث على طريقة الفلاش بك من خلال التحقيقات التى يشرف عليها وكيل النيابة "عادل" الذى أداه عزت العلايلى.

انتشار الفساد ما لم يقض عليه 


انتهى فيلم على من نطلق الرصاص بعبارة قالتها سعاد حسنى ــ تهانى ــ "إذا ماكنتش القضية أرض وعمارات.. الناس دى كلها ماتت ليه" وهى تعنى التأكيد كما يقول رأفت الميهى على أن الفساد لا يعرف مرحلة دون أخرى بل يستشري ويمتد من زمن الى آخر وبشكل وآخر مالم يتم القضاء عليه.

جميل راتب.. ممثل فوق العادة.. نشأ في كنف أسرة أرستقراطية.. عمل بائعًا للخضراوات.. شارك في 7 أفلام عالمية.. وسر عدم خوفه من الموت

رفض دعوى أسرة عبد الحليم حافظ ضد شقيقة سعاد حسني بتهمة التشهير


قال النقاد عند عرض فيلم على من نطلق الرصاص "على الجمهور: كمال الشيخ نمط جديد من المخرجين من اللذين لا تحس لهم بوجود فى الاستديو، لكنك تحس بوجودهم المؤثر على الشاشة.

سعاد حسنى مع مجدى وهبى خطيبها الاول فى على من نطلق الرصاص 
سعاد حسنى مع مجدى وهبى خطيبها الاول فى على من نطلق الرصاص 

 
يقول رأفت الميهى صاحب السيناريو والحوار والمشارك فى الإنتاج مع المخرج كمال الشيخ: فيلم على من نطلق الرصاص  محاولة جادة لكسر الموضوعات التقليدية التى تسير عليها السينما المصرية، الفيلم يلق الضوء على جانب من جوانب الفساد الداخلى من خلال عرض مجموعة من العلاقات المستحيلة بين ثلاثة يمثلون جيلا ضائعا ممزقا هم سعاد حسنى ومحمود يس ومجدى وهبة، ويبدأ الفيلم بأن نشاهد شابا فى الخامسة والعشرين "محمود يس" يقتحم حجرة رئيس مجلس الادارة وهو أحد أصحاب شركات المقاولات "جميل راتب" ويطلق الرصاص عليه، وأثناء محاولته الهرب تصدمه سيارة مسرعة، وحين تأتى عربة الإسعاف تحمل الجانى والمجنى عليه جنبا إلى جنب فى عربة واحدة، ثم يدخلان بعد ذلك غرفة عمليات واحدة وفى نفس الوقت.


وأضاف الميهى: تدور أحداث فيلم على من نطلق الرصاص فى مجتمع ساده الفساد والمحسوبية، فمن خلال التحقيقات التى يجريها وكيل النيابة "عزت العلايلى" تظهر خفايا فساد كانت مخفية وأكاذيب متوارية وراء حقائق، وتتوالى الأحداث للرد على سؤال لماذا أطلق الرصاص على هذا الرجل الذى تؤكد الدلائل أنه رجل ثرى وخير وعرف بالورع والطيبة، ويبنى أكثر من مسجد من ماله الخاص؟
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

على من نطلق الرصاص رافت الميهي المخرج كمال الشيخ مجدى وهبه سعاد حسني الفنان محمود يس أعمال جميل راتب

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

حقيقة زيادة المعاشات في يناير 2025 وموعد صرفها

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

استقالة طلعت يوسف من تدريب مودرن سبورت

أبناء نبيل الحلفاوي بعد وفاته: ربنا استجاب لدعائه ولم يعانِ طويلا مع المرض

منوعات

المزيد

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية