الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي: "اللي مطمني إن المصريين فاهمين ومستحملين علشان بلدهم"

السيسي، فيتو
السيسي، فيتو
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السيسي، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشعب المصري ووعيه بكافة التحديات المحيطة لا سيما بعد سقوط النظام السوري.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه عددا من الإعلاميين:"التحدي اللي موجود عندنا في مصر التهجير القسري، للفلسطينيين، والخطر الثاني متعلق بالإرهاب ورغم كل الجهد الأمني المبذول إلا أن هناك جماعات وعناصر وخلايا نائمة داخلية قد تنشط، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اصطفاف المصريين المستمر رغم كل التحديات قادرين على حفظ أمن البلد".

ولفت إلى أن المصريين من 2011 ولحد النهارده وقفتهم اللى حمت بلدهم، طبعا فيه مؤسسات وده كويس وجيش موجود وده كويس وشرطة مدنية وده كويس ولكن فيه إرادة شعب للحفاظ على البلاد في ظل الوضع الإقليمي الراهن".

وتابع:"المصريين رد فعلهم تجاه كل التطورات رد فعل واعي جدا وفاهم جدا واحنا بنشوف مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات الناس والكلام اللى بيتقال ده هو اللي بيطمني إن الناس في مصر منتبهة وفاهمة ومصدقة ومستحملة علشان بلدها، الشعب المصري هو حصن مصر وطبعا ربنا قبل الكل، متقلقوش بفضل الله طب ليه حاجتين انا معملتهمش إيدي لا اتعاصت دم حد ولا ايدي خدت مال حد فربنا يحفظ مصر". 
 

 

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