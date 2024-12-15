ضعف المياه في عدد من المناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ضعف المياه في مناطق (أمتداد 15 مايو - المرحلة الثانية 15 مايو - الإسكان الإجتماعي) نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1000مم الخارج من محطة مياه التبين والمغذى لرافع مساهمة البحيرة للاصلاح بأكثر من نقطة.

وأشارت إلى انه سيتم توفير تغذية بديلة للمناطق المتأثرة من رافع المشروع الأمريكى لرافع مساهمة البحيرة بالتنسيق مع رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو للعمل اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غــدا الاثـــنين الموافق ١٦-١٢-٢٠٢٤ وحتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم، وذلك نظرا لتعارض الخط مع خطوط الغاز الطبيعى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

هذا وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات

واختتمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مشاركتها في اليوم الثالث والأخير من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات (IWWI)، ومؤتمر تحلية المياه في الدول العربية (ARWADEX) بجلسة نقاشية متميزة تحت عنوان "خطط مأمونية المياه والصرف الصحي والحمأة: التنفيذ، التأثير وأفضل الممارسات".

وترأس الجلسة الدكتور وليد حسني، مدير إدارة مأمونية المياه بالشركة القابضة، حيث ألقى الضوء على أهمية خطط مأمونية المياه كوسيلة لضمان صحة المجتمع وتعزيز استدامة الخدمات المائية. وأكد على الدور المحوري لهذه الخطط في تحقيق الأمن المائي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم تطبيقها في مصر.

العلاقة الوثيقة بين خطط مأمونية تداول الصرف الصحي وأهداف التنمية المستدامة

وفي سياق الجلسة، تناول الدكتور محمد السيد، مدير إدارة مأمونية تداول الصرف الصحي، العلاقة الوثيقة بين خطط مأمونية تداول الصرف الصحي وأهداف التنمية المستدامة وأوضح التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق هذه الخطط لضمان تحسين كفاءة العمليات وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

كما قدّم الدكتور علاء سالم، خبير سلامة ومأمونية المياه، رؤية مستقبلية للقطاع، تضمنت خطط الإدارة لتعزيز كفاءة العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة. فيما استعرض الدكتور محمد عبد المولى، الخبير البيئي، تطور تطبيق خطط مأمونية تداول الحمأة، مؤكدًا على دورها الفعّال في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في المعالجة.

شهدت الجلسة تفاعلًا بناءً بين الحضور، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الموارد المائية. وأكدت الشركة القابضة على التزامها بتطوير استراتيجيات مبتكرة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وشهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجلسة الخاصة التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي IWWI، تحت عنوان "الإطار المؤسسي ومشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه والتحلية".

وأكد رسلان أن الشركة القابضة تواصل جهودها لتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة التشغيل وتطوير الكوادر البشرية لمواكبة التطورات العالمية.

الجلسة اختتمت بمناقشات مثمرة حول أفضل الممارسات الدولية وآليات تطوير الإطار المؤسسي في قطاع المياه، إضافة إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في إدارة الموارد المائية.

كما شارك طلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، والذي انعقد تحت شعار "المياه من أجل الغد"، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن مشاركة الطلاب تمثل فرصة هامة لتعريف الأجيال القادمة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وإعدادهم للانضمام لشركات المياه والصرف الصحي في المستقبل. كما استعرض الشيمي خلال كلمته إطلاق المنصة الجيومكانية بمشاركة فاعلة، بهدف تنفيذ إدارة ذكية ومستدامة لإنتاج وتنمية وتوزيع مياه الشرب.

وأكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن مشاركة طلاب المدارس الفنية في المعرض تعطيهم فرصة حقيقية للتعرف على المعدات والآلات المعروضة وكيفية الاستفادة منها في تطوير الأداء وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في القطاع.

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