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ثقافة وفنون

مهرجان فنون الأداء ينعي القبطان نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

نعى مهرجان فنون الأداء الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي توفي اليوم  عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية وتم تشييع الثمان بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نبيل الحلفاوي أحد أهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية التي أثبت خلالها أنه فنان كبير له مكانته في عالم الفن.

السيرة الذاتية لـ الفنان نبيل الحلفاوي

ولد الفنان نبيل الحلفاوي في حي السيدة زينب بالقاهرة يوم 22 إبريل عام 1947، ومارس رياضة الملاكمة بعمر 17 عامًا، ومثله الأعلى بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي، وبعد تخرجه من كلية تجارة أحب دراسة عالم التمثيل فالتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1970


التحق " نبيل الحلفاوي"  بكلية الهندسة، ثم كلية الصيدلة، وأخيرا كلية التجارة عام 1966، وكانت  بداية مشواره الفني في المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وأول أعماله التلفزيونية مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول، عام 1980.


قدم نبيل الحلفاوي  العديد من الأعمال السينمائية، أهمها: (فيلم "Death of a Princess"، وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء


كما شارك في العديد من المسلسلات، أبرزها: (الأزهر الشريف منارة الإسلام، غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، الكهف، وغيرها.


من أشهر أعماله الدرامية والسينمائية:مسلسل "رأفت الهجان"، مسلسل "بنات زينب"، مسلسل "الكهف والوهم والحب"، مسلسل "سور مجرى العيون"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي"، مسلسل "حكاية بلا بداية ولا نهاية"، مسلسل "زيزينيا"، مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخراني، وفيلم "العميل رقم 13" مع الفنان محمد صبحي، فيلم "سوبر ماركت"، فيلم "شبكة الموت"، وفيلم "سيدة القاهرة".

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الأعمال الفنية الدراما المصرية المسرحيات الفنان نبيل الحلفاوي الطريق إلى إيلات

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