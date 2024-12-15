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رياضة

الدوري الإماراتي، تعادل سلبي بين الجزيرة والعين في الشوط الأول

الجزيرة الاماراتي،
الجزيرة الاماراتي، فيتو

الدوري الإماراتي، انتهى الشوط الأول من مباراة الجزيرة أمام العين بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب طحنون بن زايد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

أعلن الجهاز الفنى لـ نادى الجزيرة الإماراتى التشكيل الرسمي لمواجهة العين التى تجمعهما في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة لمباريات الدوري الإماراتى.

وتواجد محمد الننى ضمن التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة أمام العين.

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام العين

تشكيل الجزيرة الاماراتي، فيتو
تشكيل الجزيرة الاماراتي، فيتو

تشكيل العين في مواجهة الجزيرة

وبدأ فريق العين الإماراتي مباراته أمام نظيره الجزيرة بتشكيل مكون من:

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

ويتواجد فريق الجزيرة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة، ويحتل العين المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ويقدم الجزيرة مستويات جيدة يطمح اليوم لتوسيع الفارق مع منافسيه ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وتكرار انتصاره على العين بعد آخر لقاء جمع الفريقين يوم 2 يونيو الماضي، وانتهت بفوز الجزيرة 2-1، بأهداف كل من عمر تراوري وأكونور، بينما سجل محمد حازم هدف العين الوحيد.

وفى المقابل يسعى فريق العين لتعويض خسارته الأخيرة أمام الجزيرة وإعادة المنافسة على الصدارة.

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