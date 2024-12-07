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رياضة

الدوري الإماراتي، الجزيرة يتعادل 1-1 مع اتحاد الكلباء في غياب النني

النني, فيتو
النني, فيتو

الدوري الإماراتي، انتهت مباراة اتحاد كلباء أمام نظيره الجزيرة الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اتحاد كلباء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

تقدم فريق اتحاد كلباء في الدقيقة 7 عن طريق مهدي غايدي، ثم أدرك الجزيرة التعادل عن طريق نبيل فقير

وغاب الدولي المصري محمد النني عن تشكيلة الجزيرة الإماراتي أمام اتحاد كلباء.

 

تشكيل اتحاد كلباء أمام الجزيرة

بدأ فريق اتحاد كلباء المباراة بتشكيل مكون من:

سلطان المنذري - عبد العزيز حمد - محمد سبيل - ميها بلازيك - سليم رشيد عبيد - مهدي غايدي - دانييل بيسا - ريجان أليفودا - خالد علي الدرمكي - سباداسيولايت - شهريار موغنالو  

 

تشكيل الجزيرة أمام اتحاد كلباء

أما فريق الجزيرة الاماراتي فبدأ مباراته أمام اتحاد كلباء بتشكيل مكون من:

علي الحوسني - ريتشارد أكونور - محمد عمر العطاس - خليفة الحمادي - محمد ربيع - برونو دي أوليفيرا - نبيل فقير - ماماود كوليبالي - جاي دي جوسنيز - رامون ميريز - عمر تراوري 

ترتيب الفريقين في الدوري الاماراتي

بهذه النتيجة يحتل فريق اتحاد كلباء المركز السادس برصيد 13 نقطة، أما الجزيرة فيحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

 

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