تقرير: الاستثمار هو الغرض الرئيسي من شراء العقارات

اتجه ما يزيد عن 50% من الطبقة مرتفعة الدخل بالمجتمع لشراء وحدة سكنية جديدة بغرض تحسين السكن سواء من حيث المساحة أو المستوى أو الانتقال إلى موقع أخر بينما أوضحت الإحصاءات اتجاة حوالي 30% من هذه الطبقة لشراء الوحدات السكنية بغرض الاستثمار بينما لم تظهر الدراسة رغبة الطبقة العليا في شراء بيت أو شاليه في المدن الساحلية، بحسب تقرير عقارماب السنوي لعام 2024.

كما أضاف التقرير أيضًا اتجاه ما يقارب من 40% من الطبقة متوسطة الدخل لشراء الوحدات السكنية بغرض الاستثمار ورغبة حوالي 30% منهم لشراء وحدة سكنية جديدة بغرض تحسين السكن سواء من حيث المساحة أو المستوى أو الانتقال إلى موقع آخر.

وعلى الرغم من أن الاستثمار وحفظ القيمة ظل الهدف الرئيسي من شراء الوحدات السكنية على مدى الأعوام الأربعة الماضية ألا أنه أظهرت الإحصاءات زيادة نسبة الراغبين في شراء وحدة سكنية بغرض الاستثمار في عام 2024 كما انخفضت نسبة الراغبين في شراء وحدة سكنية بغرض زيادة مساحة الوحدة السكنية أو تغيير محل الاقامة في عام 2024 عن الأعوام السابقة.



وأظهرت التقارير أيضا زيادة الراغبين في شراء الوحدات السكنية بغرض تحسين مستوى السكن في عام 2024 عن الأعوام السابقة.



وبين التقرير اعتماد ما يزيد عن نسبة 30% من عملاء عقارماب الراغبين في شراء عقارهم الخاص من الطبقة مرتفعة الدخل على مدخراتهم الخاصة لسداد الأقساط والمقدمات، أو واردات بيع أصول أخرى، كما تعددت طرق الشراء الأخرى بين مستخدمي عقارماب باختلاف طبقاتهم على: دخل الوظيفة الشهري، والاقتراض من البنوك، والحوافز من الوظيفة، والعائد من المشروعات الخاصة، وإعادة بيع الأصول المملوكة.

البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي "النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية - البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل"، والذي ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وألقت مي عبد الحميد، محاضرةً ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "تمويل الإسكان الأخضر: التحديات والفرص"، وذلك بحضور المهندس عماد حسن، مدير مشروع تمويل الاقتصاد الأخضر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس علي إبراهيم، مدير عام قطاع المشروعات والتصميمات الهندسية في البنك الأهلي، والدكتور رفيق عباس، استشاري في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأدارت الجلسة الدكتور هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والمشرف على وحدة البيئة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وبدأت الجلسة بتهنئة مسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مي عبد الحميد بمناسبة حصولها على جائزة "أفضل مدير عام لهيئة أو لمؤسسة عربية" ضمن جائزة "التميز الحكومي العربي".

وفي بداية كلمتها، قدمت مي عبد الحميد، الشكر لمسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجميع العاملين به على حفاوة الاستقبال وتهنئتها على حصولها على الجائزة.

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