رصف وتطوير ورفع كفاءة شوارع مدينة السنطة بالغربية

أعلنت الدكتورة مني صالح، رئيسة مدينة السنطة بـ محافظة الغربية عن البدء في أعمال رصف وتطوير العديد من شوارع المدينة.

خطة شاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق في المدينة وتسهيل حركة المرور، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين داخل محافظة الغربية.

رصف وتطوير ورفع كفاءة شوارع السنطة

وأوضحت الدكتورة مني صالح أن المشروع يشمل رصف وتطوير شوارع رئيسية وحيوية في المدينة، فضلًا عن تحسين أرصفة المشاة وتوفير الإنارة المناسبة، بما يتماشى مع المعايير الحديثة لسلامة وأمان المواطنين.

كما أكدت أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف لجنة فنية لضمان تنفيذ المشروع بجودة عالية.

استجابة لاحتياجات المواطنين

وأضافت رئيسة مدينة السنطة أن هذا التطوير يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين ولتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الأساسية في المدينة، وهو جزء من خطة مستدامة تهدف إلى تطوير جميع مدن المحافظة، لتوفير بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات الجميع.

وأعربت رئيسة مدينة السنطة عن تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والمحلية في تنفيذ هذه المشروعات الهامة التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بنية تحتية متطورة.

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