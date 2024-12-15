تعديلات قانون معاهد معاوني الأمن.. إجراءات وشروط الالتحاق 2025.. الاختبارات المقررة على الطلاب.. وتفاصيل لجنة اختيار المقبولين في صفوف الشرطة

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية بعد التصديق على تعديلات قانون معاهد معاونى الأمن.

وجاءت أبرز الإجراءات عن صدور تعديلات ويبحث البعض عن إجراءات وشروط الالتحاق بالمعاهد معاونى الأمن والاختبارات تؤهلك للقبول فى معهد معاونى الأمن.

إجراءات الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن 2025

يُحدد وزير الداخلية أو من يفوضه أعداد الطلبة المقرر قبولهم بالمعاهد لكل دفعة بناءً على عرض من قطاعى الأفراد والتدريب، وذلك وفقا للتصور الذي يضعه مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة.

وتتولى الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن بعد العرض علي مساعد الوزير لقطاع التدريب تحديد إجراءات التقديم والالتحاق والقيد وبيان المواعيد والشروط والإعلان عنها قبل الموعد المحدد لقبول طلبات الالتحاق.

وعلي راغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن تقديم طلب الالتحاق وتسجيل بياناتهم إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، مقابل تكاليف فعلية للخدمات الإلكترونية لا تجاوز مائتي جنيه يصدر بتحديدها وطريقة توزيعها وأوجه الصرف منها قرارا من اللجنة العليا للصناديق بوزارة الداخلية.

وتتولي الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن إعداد وطرح كراسة الالتحاق بالمعاهد ومشتملاتها مقابل تكاليف إصدارها بما لا يجاوز ( ستمائة جنيه)، يصدر بتحديدها قرار من مساعد الوزير لقطاع التدريب بناء علي عرض من مجلس الإدارة وذلك كله دون الإخلال بأحكام اللائحة المالية للحسابات الخاصة بوزارة الداخلية.

شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن 2025

شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن 2025

يشترط فيمن يقبل للدراسة بمعاهد معاوني الأمن، بالإضافة للشروط الواردة بنص المادة (۹٤) مكررا من قانون هيئة الشرطة:

1- ألا تقل سنه عن (١٦) سنة ولا تزيد علي (۲۳) سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بهيئة الشرطة أو أي من جهات الدولة الأخرى وفقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب



الاختبارات المقررة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

يتم إجراء الاختبارات المقررة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن:

أولا: اختبار القدرات:

يشكل قائد المعهد لجانا للذكور وأخرى للإناث، يؤدي المتقدم أمامها اختبار تحريري لقياس مدي الاستيعاب والتحليل والقدرة علي الاستنتاج والمعلومات العامة من خلال بعض الأسئلة المتنوعة.

ويعتبر المتقدم غير لائق إذا حصل على نسبة أقل من ٥٠% خمسين في المائة من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار.



ثانيا: القياس والوزن:

يشترط ألا يقل طول القامة عن (١٦٨) سم بالنسبة للذكور و(١٥٨) سم بالنسبة للإناث

ألا يزيد الوزن عن ناتج طرح ۹۰ من طوله الوزن - الطول - ۹۰).

ثالثا: الاختبار الطبي:

يحدد طبقا لما يقرره قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

رابعا: اختبار اللياقة النفسية:

يحدد طبقا لما يقرره قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

خامسا: اختبار اللياقة البدنية:

يشكل قائد المعهد لجانا يؤدي الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التي يحددها مجلس الإدارة، كما يحدد الدرجات المقررة لكل اختبار منها لكل من الذكور والإناث.

ويعتبر غير لائق من يحصل على أقل من ٥٠% خمسين بالمائة من مجموع الدرجات المقررة لهذه الاختبارات.



سادسا: اختبار السمات الشخصية:

هو مجموعة الاختبارات الشخصية لقياس القدرات الذهنية والانتماءات والاتجاهات الشخصية والوظيفية للمتقدم، ويتم إجراء هذا الاختبار بمعرفة لجنة متخصصة يحددها مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن.

ويعتبر المتقدم غير لائق إذا حصل على نسبة أقل من ٥٠% خمسين بالمائة من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار

الكشف الطبي المتقدم

لا يعتبر المتقدم مقبولا إلا بعد اجتيازه بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة المختصة بقطاع الخدمات الطبية، ويصدر بتحديد مقابل التكلفة الفعلية لهذا الكشف قرار من مساعد الوزير لقطاع التدريب بناءً على اقتراح قطاع الخدمات الطبية وذلك بما لا يجاوز (ألف جنيه)

من هم أعضاء لجنة اختيار الطلاب فى معهد معاونى الأمن



لجنة الاختيار

تشكل لجنة للاختيار والمفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد برئاسة مساعد الوزير لقطاع التدريب، وعضوية كل من:مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن ومدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش بقطاع الأفراد أو من ينوب عنه، ومدير إدارة التعيين وإنهاء الخدمة بالإدارة العامة للترقيات والتفتيش بقطاع الأفراد أو من ينوب عنه وقائد المعهد المختص، وممثل عن قطاع الأمن الوطني برتبة مناسبة، وممثل عن قطاع الأمن العام برتبة مناسبة ويكون رئيس لجان قبول طلبات الالتحاق بالمعاهد مقررا للجنة دون أن يكون له

صوت معدود.

اجراءات اختيار المقبولين فى معهد معاونى الأمن



تتولى اللجنة المبينة في المادة (۱۳) من هذه اللائحة مناظرة جميع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة ممن تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة وإتزان الشخصية، وتكون المفاضلة بين المتقدمين وفقا للنسبة المئوية الأعلى لمجموع الدرجات التي حصل عليها المتقدم في شهادة إتمام المرحلة الإعدادية مضافا إليها مجموع نسب درجاته في اختبارات القدرات والسمات الشخصية واللياقة البدنية.



فيما عدا اختبارات القدرات، اللياقة النفسية، السمات الشخصية، الطبي المتقدم، الاختيار والمفاضلة، يحق للمتقدم طلب إعادة أي من الاختبارات المقررة مرة واحدة فقط عن كل اختبار، على أن يتقدم بطلبه خلال (٤٨) ساعة من تاريخ إعلانه بنتيجة الاختبار الذي رسب فيه، مقابل تكاليف إعادة أداء الاختبار بما لا يجاوز ) ثلاثمائة جنيه ) يصدر بتحديدها قرار من مساعد الوزير لقطاع التدريب بناء علي عرض من مجلس الإدارة، ويتم إيداعها والصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات ونظم الرقابة المالية المعتمدة من اللجنة العليا للحسابات الخاصة.



من يصدر قرار المقبولين فى معاهد معاونى الأمن



يُصدر مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن قرارا بأسماء المقبولين بكل معهد، ويتم إعلان الطالب الذي تقرر قبوله بأحد الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة، وعلي الطالب المقبول أن يحضر إلى المعهد في الموعد المحدد لبدء الدراسة.

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