مجموعة الزمالك والمصري، بلاك بولز يسحق إنيمبا بثلاثية نظيفة في الكونفدرالية

فاز فريق بلاك بولز الموزمبيقي على نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة الكونفدرالية.

ويتواجد إنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق في المجموعة الرابعة، بالكونفدرالية بجانب كل من الزمالك والمصري البورسعيدي .

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية



بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المصري وبلاك بولز أصحاب المركزين الثاني والثالث بنفس عدد النقاط.

فيما يأتي إنيمبا في المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

فيما يحتضن ستاد برج العرب مباراة الزمالك ضد المصري، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالكونفدرالية



وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل المباراة بين الزمالك ضد المصري عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6.

حكام مباراة الزمالك ضد المصري

وقرر كاف أن يدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بدون تقنية الـvar.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

في المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

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