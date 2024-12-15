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رياضة

الونش وميشالاك أساسيان،أحمد مجدي يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية

احمد مجدي
احمد مجدي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد مجدي عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة المصري،  في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام المصري 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف
ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس، وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون.

ويتواجد الزمالك مع المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة، بالكونفدرالية بجانب كل من: إنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالكونفدرالية


وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل المباراة بين الزمالك ضد المصري عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6.

حكام مباراة الزمالك ضد المصري

وقرر كاف أن يدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بدون تقنية الـvar.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

في المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

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