خالد جلال ناعيا نبيل الحلفاوي: نموذج للوطنية والإبداع

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر يناهز ٧٧ عاما.

المخرج خالد جلال ينعي الفنان نبيل الحلفاوي

وقال المخرج خالد جلال، رحل عنا فنان متميز، ورجل يعد نموذجا للوطنية والإبداع، وعزاؤنا فيما تركه لنا من إرث فني مشرف، رحم الله الفقيد وتغمده برحمته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

أعمال الفنان نبيل الحلفاوي

يشار إلى أن من أشهر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي السينمائية نذكر منها فيلم " الهروب إلى القمة، إغتيال مدرسة، المحاكمة، الطريق إلى إيلات".

ومن أعماله التليفزيونية على سبيل المثال لا الحصر مسلسل " الزناتى بركات، لأعلى سعر، ونوس، زيزينيا، الحب وأشياء أخرى، محمد رسول الله (ج١)، رأفت الهجان (ج٢)، إلى جانب عدد من السهرات التليفزيونية والمسرحيات.

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