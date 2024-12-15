خالد الصاوي ينعي نبيل الحلفاوي بهذه الكلمات

نعى الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الفنان الراحل نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز 77 عاما.

خالد الصاوي ينعي نبيل الحلفاوي

وكتب خالد الصاوي قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون

يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي في وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي".

وتابع خالد الصاوي: “نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أحباءه وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.. نسألكم الدعاء والفاتحة”.

وفاة نبيل الحلفاوي

و رحل عن عالمنا، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض استمر لعدة ايام، ونقل علي أإثرها للمستشفي ودخل غرفة العناية المركزة وفقد الوعي بشكل تام.

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