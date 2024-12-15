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حوادث

الحكم في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين 26 يناير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  حجز الدعوي المطالبة بإلغاء قيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات  بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين للحكم بجلسة ٢٦ يناير المقبل.

الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.

أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق

جاء في الصحيفة أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد  منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين،ومنها اهانة القضاء.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى نقابة المحامين نقيب المحامين منتصر الزيات

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