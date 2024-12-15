رفع جلسة النواب، وغدًا نظر تشريعات دعم الأسطول التجاري البحري

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، باستثناء تعريف المنفصلة والذي يستهدف المسيحيات وفقا للمادة 1 من مشروع القانون.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واستكمل مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أعدته اللجنة الفرعية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

اتفاقية القرض مع الاتحاد الأوروبي

وفي هذا الصدد، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الاتفاقية ليست جديدة، وإنما استكمال إجراءات لما تمت الموافقة عليه من قبل ذلك.

استكمال الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد

من جانبه استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاتفاقية، مؤكدًا أن القرار استكمالا لقرار رئيس الجمهورية السابق على قرض بقيمة مليار يورو ضمن تمويلية من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وإدارة الهجرة والاقتصاد الأخضر ومشروعات الصحة وتدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

شروط القرض مع الاتحاد الأوروبي

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن القرض يتضمن شروط ميسرة للسداد على 35 سنة من بينها فترة سماح لمدة 10 سنوات وفائدة بأقل من 3%، وهي أعلى من النسب العالمية ونسبة التيسيرات والمنح فيها تصل الـ50%.

حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو

وأوضح الدكتور فخري الفقي إلى أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7،4 مليار يورو، ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار تتضمن منحا وقروضا بتيسيرات كبرى لدعم الاقتصاد وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

هيئة السلع التموينية

واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات

وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجي على الحكومة المصرية

ويستأنف مجلس النواب، الجلسة العامة غدًا لمناقشة 4 مشروعات بتعديل 4 قوانين بشأن التجارة البحرية وتسجيل السفن، بما يساهم في زيادة حجم الأسطول التجاري البحري.

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