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حوادث

لتعاطيه الحشيش.. مجلس الدولة يوقف باحثًا تأمينيًّا عن العمل

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًّا صادرًا ضد باحث حقوق تأمينية بمنطقة تأمينات مدينة نصر القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “درجة ثالثة”، بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، لما نُسب اليه من تعاطيه مخدر الحشيش، ورفضت المحكمة طعن الباحث، وحمَّلته المصروفات القضائية.  

خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب

ونسبت النيابة الإدارية، أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بمقر عمله المشار إليها خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام، وذلك بأن تعاطى جوهر الحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وشيدت المحكمـة قضاءهـا بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال بتاريخ 17/9/2020، وثبت فيه إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة، وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية، والذي أجري بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه.

حمل  الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية عليا.

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