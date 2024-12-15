الحريات والحوكمة ووضع رؤية اقتصادية، روشتة إصلاح الصحف بالمؤتمر السادس للصحفيين

طالب المشاركون في جلسة تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية بالإسراع في عمل حوكمة تنظم عملية إدارة الصحف وتطبيق مبدأ المحاسبة من خلال الجمعيات العمومية.

أهمية إدارة الصحف برؤية اقتصادية

وأوضحوا أهمية وجود رؤية اقتصادية لإدارة الصحف وأصولها واستثمارها، مع إيجاد نشاط استثماري يدعم صناعة الصحف في ظل التحديات التي تواجهها.

من ناحيته، شدد سامح محروس الكاتب الصحفي وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، على اهمية الاتفاق على تحديد هوية الصحف، وهل هي مؤسسات تنتج فكرا أم سلعة.

وأكد أهمية دعم الصحف، وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة لمدة خمسة سنوات مع تفعيل قواعد الحوكمة لإعادة الصحف إلى دورها الحقيقي.

من ناحيته، قال الكاتب محمد الشافعي، رئيس التحرير السابق لمجلة الهلال، إن الصراع بين الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية أزمة مفتعلة، داعيا إلى النظر في تجربة اليابان التي يقترب عدد سكانها من مصر وتوزع نسخة مليونية من الصحف الورقية.

أهمية الحريات في العمل الصحفي

وشدد على أهمية الحريات في العمل الصحفي، لافتا إلى خطورة تحويل الصحفي إلى نشرات متشابهة.

وأكد أن الصحافة مهنة أمن قومي، والصحفي حارس لقيم المجتمع، ويجب وضع ذلك في الاعتبار.

من ناحيته قال أكرم القصاص، رئيس تحرير مجلس إدارة اليوم السابع، إن الصحافة المصرية لم تمتلك تجربة في إدارة الصحف، لافتا إلى المؤسسات الصحفية تواجه تحديات ليس فقط بين الورقي والإلكتروني، بل بين الصحافة والسوشيال ميديا.

وقال إن البدل تحول الى راتب بسبب تراجع دخول الصحفيين، لافتا الى ضرورة الاهتمام بالديجتال، مؤكدا أن سلطة الصحافة مهددة من صناع المحتوى.

جدير بالذكر أن الجلسة أدار تها الكاتبة الصحفية أمينة النقاش رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي.

وافتتحت نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير".

وحضر الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي للصحفيين، والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب، وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكُتّاب صحفيين ومفكرين.

وقدم الحفل الإعلامي جمال الشاعر، وتضمن عددًا من الفقرات بينها كلمات لخالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد، أمين عام المؤتمر، وأنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة، التي أصيبت خلال العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة، التي أصيبت خلال العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.

وتضمن الحفل أيضًا رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي.

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