بالأرقام.. تفاصيل مسيرة جروس مع الزمالك في جميع البطولات بالولاية الأولى

خاض فريق الزمالك تحت قيادة جروس بالولاية الأولى موسم 2018-2019، 53 مباراة في جميع البطولات، حقق الفوز في 31 مباراة وتعادل في 15 مباراة وتلقى الخسارة في 7 مباريات بعدما اقترب من قيادة الأبيض في الولاية الثانية.

مسيرة جروس مع الزمالك في جميع البطولات موسم 2018-2019

قاد جروس نادي الزمالك في 30 مباراة بطولة الدوري المصري استطاع الفوز في 20 مواجهة وتعادل في 7 وتعرض للخسارة في ثلاث مواجهات فقط، سجل الزمالك 59 هدفا واستقبل 26 هدفا.

وفي كأس مصر، خاض الزمالك، مباراتين حقق الفوز في كليهما، وتأهل لدور الـ 8 أمام مصر المقاصة.

توج جروس بكأس الكونفيدرالية الافريقية مع الزمالك بعدما خاض 16 مباراة، فاز الأبيض في 7 وتعادل في 6 وخسر 3 واستطاع تسجيل 22 هدفا واستقبل 10 أخرى.

وقاد المدرب السويسري الزمالك للتتويج للمرة الأولى بالكونفيدرالية بعد الفوز بركلات الترجيح علي فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 3-5.

وخاض جروس 4 مباريات مع الزمالك في البطولة العربية، وتعادل في 2 وفاز في واحدة فقط وخسر مثلها، وودع البطولة على يد الاتحاد السكندري بركلات الترجيح.

وحقق جروس مع الزمالك لقب كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حساب الهلال السعودي، في المباراة التي أقيمت في السعودية.

أكبر هزيمة للأبيض أمام جورماهيا الكينى

وجاءت أكبر هزيمة للأبيض معه أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية، فيما حقق جروس أكبر فوز مع الزمالك، على حساب القطن التشادى بسباعية نظيفة، فى بداية مشوار الفريق فى بطولة الكونفدرالية.

سجل لاعبو الزمالك 88 هدفًا هذا الموسم، بواقع 59 هدفا فى الدورى، و3 فى كأس مصر، وهدفين فى السوبر المصرى السعودى، وهدفين فى كأس زايد، و22 هدفا فى بطولة الكونفدرالية.

استقبل الزمالك مع جروس 39 هدفًا بواقع 26 هدفًا فى الدورى و10 أهداف فى الكونفدرالية وهدفين فى كأس زايد للأندية العربية وهدف فى السوبر المصرى السعودى.

مباريات جروس مع الزمالك في الولاية الأولى

بتروجيت 0: 0 الزمالك - الدوري المصري الممتاز - 2018/7/31

الزمالك 5: 1 الاتحاد السكندري - الدوري المصري الممتاز - 2018/8/4

الزمالك - مصر 0: 0 القادسية - الكويت دور ال 32 - كأس زايد للأندية الأبطال - 2018/8/11

مصر المقاصة 0: 1 الزمالك- الدوري المصري الممتاز - 2018/8/16

الزمالك 0: 1 النجوم - الدوري المصري الممتاز - 2018/8/27

إنبي 1: 4 الزمالك - الدوري المصري الممتاز - 2018/9/1

الزمالك 3: 0 طلائع الجيش- الدوري المصري الممتاز - 2018/9/13

سموحة 1: 1 الزمالك - الدوري المصري الممتاز - 2018/9/18

الزمالك 2: 1 المقاولون العرب - الدوري المصري الممتاز - 2018/9/23

القادسية - الكويت 1: 1 الزمالك - مصر دور الـ 32- كأس زايد للأندية الأبطال - 2018/9/28

الهلال - السعودية 1: 2 الزمالك - كأس السوبر السعودي المصري - 2018/10/6

الزمالك 1: 0 م ش منية سمنود دور الـ 32- كأس مصر - 2018/10/11

الزمالك 2: 0 الانتاج الحربي دور الـ 16 - كأس مصر - 2018/10/23

الاتحاد السكندري 0: 1 الزمالك - دور الـ 16 كأس زايد للأندية الأبطال - 2018/10/27

وادي دجلة 2: 4 الزمالك - الدوري المصري الممتاز -2018/11/1

الزمالك 2: 1 حرس الحدود - الدوري المصري الممتاز - 2018/11/5

الإنتاج الحربي 1: 2 الزمالك - الدوري المصري الممتاز - 2018/11/10

الزمالك 2: 1 الداخلية - الدوري المصري الممتاز - 2018/11/22

الزمالك 3: 0 الجونة - الدوري المصري الممتاز - 2018/11/26

الزمالك 0: 1 الاتحاد السكندري - دور الـ 16 ضربات ترجيحية 3: 4 - كأس زايد للأندية الأبطال

- 2018/11/30

الزمالك 2: 0 المصري البورسعيدي - الدوري المصري الممتاز - 2018/12/6

الزمالك 7: 0 كوتون تشاد دور الـ32 ( 1 ) - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2018/12/15

كوتون تشاد 2: 0 الزمالك دور الـ32 ( 1 )- كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2018/12/23

الزمالك 2: 0 بتروجيت - الدوري المصري الممتاز - 2018/12/28

الاتحاد السكندري 1: 3 الزمالك- الدوري المصري الممتاز - 2019/1/5

إتحاد طنجة - المغرب 0: 0 الزمالك دور الـ32 ( 2 ) - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/1/13

الزمالك 3: 1 إتحاد طنجة - المغرب دور الـ32 ( 2 ) - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/1/19

الزمالك 3: 3 بيراميدز - الدوري المصري الممتاز - 2019/1/24

الزمالك 4: 1 مصر المقاصة- الدوري المصري الممتاز - 2019/1/29

جور ماهيا - كينيا 4: 2 الزمالك دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/2/3

النجوم 0: 1 الزمالك -الدوري المصري الممتاز - 2019/2/9

الزمالك 1: 1 نصر حسين داي - الجزائر دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الأفريقية -2019/2/13

الزمالك 2: 1 إنبي - الدوري المصري الممتاز - 2019/2/17

طلائع الجيش 2: 2 الزمالك - الدوري المصري الممتاز - 2019/2/20

الزمالك 1: 1 بيترو أتلتيكو - أنجولا، دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/2/24

بيترو أتلتيكو - أنجولا 0: 1 الزمالك، دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/3/3

الزمالك 4: 0 جور ماهيا - كينيا دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/3/10

نصر حسين داي - الجزائر 0: 0 الزمالك، دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/3/17

المقاولون العرب 2: 2 الزمالك - الدوري المصري الممتاز - 2019/3/20

الزمالك 0: 0 الأهلي - الدوري المصري الممتاز - 2019/3/30

الزمالك 1: 0 سموحة - الدوري المصري الممتاز -2019/4/3

حسنية أكادير - المغرب 0: 0 الزمالك - مصر ربع نهائي - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/4/7

المصري البورسعيدي 2: 1 الزمالك - الدوري المصري الممتاز -2019/4/11.

الزمالك - مصر 1: 0 حسنية أكادير - المغرب، ربع نهائي - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/4/14

الإسماعيلي 0: 2 الزمالك - الدوري المصري الممتاز - 2019/4/18

بيراميدز 1: 0 الزمالك -الدوري المصري الممتاز - 2019/4/23

الزمالك 1: 0 النجم الساحلي - تونس نصف النهائي - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/4/28

النجم الساحلي - تونس 0: 0 الزمالك، نصف النهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/5/5

الزمالك 2: 1 وادي دجلة - الدوري المصري الممتاز - 2019/5/9

الداخلية 1: 2 الزمالك - الدوري المصري الممتاز - 2019/5/12

نهضة بركان - المغرب 1: 0 الزمالك النهائي - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/5/20

الزمالك 1: 0 نهضة بركان - المغرب النهائي - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - 2019/5/26 (فوز الزمالك بركلات الترجيح 5: 3)

الزمالك 1: 1 الانتاج الحربي - الدوري المصري الممتاز - 2019/5/30.

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