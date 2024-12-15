الكنيسة الإنجيلية تطلق دعوة للتسامح وتعزيز الوحدة الوطنية

نظمت لجنة الحوار والعلاقات بمجمع الأقاليم الوسطى التابع للطائفة الإنجيلية، ندوة تحت شعار "لا للتعصب ونعم لقبول الآخر"، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمغاغة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية من القرى المحيطة. تناولت الندوة سبل تعزيز التسامح وبناء علاقات إيجابية بين أتباع الأديان المختلفة لتحقيق الوحدة الوطنية.

التسامح قيمة أساسية تدعو لها الأديان

وأكد القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، خلال كلمته، أهمية التسامح كقيمة أساسية تدعو لها الأديان كافة، مشيرًا إلى دور الحوار بين أتباع الأديان في تحقيق التفاهم والتعاون. وأضاف أن التعايش السلمي يساهم في تقوية نسيج المجتمع ويحد من التوترات.

من جانبه، أشار القس مجدي نجيب، ممثل مجمع الوسطى، إلى أن الإسلام والمسيحية يدعوان إلى المحبة والتعايش السلمي، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم والإنجيل لتعزيز فكرة التسامح واحترام الآخر.

وفي سياق متصل، تحدث الشيخ حمادة الأزهري، إمام مسجد تاج الدين، عن خطورة التعصب وآثاره السلبية على المجتمع، موضحًا أن الفتن تُستغل أحيانًا لإثارة الانقسامات بين أتباع الأديان. كما شدد على أهمية التصدي لهذه المحاولات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع.

كما تناولت الأستاذة ريهام الشافعي، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة التطرف والاستقطاب الفكري، الأسباب التي تؤدي إلى التعصب، مشيرة إلى دور الجماعات المتطرفة في استغلال هذه الظاهرة لتفكيك وحدة المجتمع. وأكدت على ضرورة التصدي للشائعات والأفكار المغلوطة المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الندوة، توصل المشاركون إلى عدة توصيات، أبرزها:

1. اختيار معلمين مؤهلين لتدريس التربية الدينية في القرى والمناطق الريفية، مع تأهيلهم لنقل تعاليم الأديان بشكل صحيح.

2. تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع تحديات العصر، بما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف.

أدار الندوة الشيخ كمال حنا، رئيس لجنة الحوار بمجمع الأقاليم الوسطى، الذي شدد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لترسيخ قيم التسامح ونبذ التطرف.

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