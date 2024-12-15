الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

ضبط أدوية مجهولة المصدر بمنشأة مخالفة بالسادات

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط منشأة مخالفة تعمل في مجال الأدوية بناحية السادات بحوزتها عدد كبير من الادوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق التام مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية.

تفعيل دور الرقابة بالمنوفية

وذلك في إطار  تفعيل دور الرقابة علي مجال الأدويـة الطبيـة واستهداف المتلاعبين في أسعار الأدوية وحجبها حفاظًا على الصحة  العامة للمواطنين.
 

حيث نجحت مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد أبو السعود  خلال حملة تفتيشية مكبرة من ضبط 715 ألف عبوة وأقراص مكملات غذائية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر  داخل شكائر غير مدون عليها بيانات،3 طن مواد خام للتصنيع و21  ألف عبوة وكرتونة فارغة  مدون عليها بيانات خاصة لمكملات غذائية جاهزة التعبئة، بالإضافة إلى ضبط خط إنتاج كامل مكون من  ٩ ماكينات  بأحد الكيانات المخالفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة. 
 

شن الحملات التفتيشية المفاجئة

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط  المخالفين والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية هيئة الدواء المصرية محافظ المنوفية مكملات غذائية

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