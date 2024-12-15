محمد خراجة: 60% من الصحفيين لا يتقاضون مرتبات ويعتمدون على البدل (فيديو)

أكد محمد خراجة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن 60% من الصحفيين في مصر لا يتقاضون مرتبات ثابتة من مؤسساتهم، ويعتمدون على البدل كمصدر رئيسي لدخلهم.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن الوضع المالي للصحفيين أصبح ضعيفًا للغاية، رغم الدور الكبير الذي يلعبونه في صناعة الرأي العام وتأريخ العصر الحالي.

معضلة الأجور في الوسط الصحفي

وأشار خراجة إلى أن الأجور الصحفية تعتبر المعضلة الأكبر في الوسط الصحفي، موضحًا أن الصحفيين يعانون من انخفاض الرواتب مقارنة بمهن أخرى مثل البترول والبنوك، التي شهدت زيادات كبيرة في أجورها.

وأوضح أن العديد من المؤسسات الصحفية، لا تدفع أجورًا منتظمة للصحفيين وتكتفي بإعطائهم بدلًا، في حين أن الأجور في قطاعات أخرى شهدت زيادات تصل إلى 15% في البترول و20% في البنوك.

وتساءل خراجة: "لماذا لا تنظر الدولة إلى الصحفيين كما تنظر إلى موظفي البترول أو البنوك؟"، مشيرًا إلى أن راتب مساعد مدير عام في البترول لا يقل عن 40 ألف جنيه شهريًّا، بينما الصحفيون يعانون من أجور متدنية، رغم أنهم يقومون بدور رئيسي في نقل الأحداث وكتابة التاريخ.

الأجور والحريات.. قضيتان أساسيتان للصحفيين

وأضاف خراجة أن الأجور والحريات هما القضيتان الأساسيتان اللتان تشغلان الرأي العام الصحفي في الوقت الحالي، حيث إن الحريات الصحفية تعد أساسًا للعمل الصحفي، بينما تتأثر الأجور بشكل مباشر بتراجع الوضع الاقتصادي للمؤسسات الصحفية.

وأشار إلى أن تراجع المهنة صحفيًّا ساهم في تراجع الدخل الاقتصادي للصحف وبالتالي انخفاض أجور الصحفيين.

وأعرب خراجة عن أمله في أن يكون هناك اهتمام أكبر من الدولة بمعالجة هذه القضايا التي تؤثر بشكل كبير على وضع الصحفيين في مصر.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

يُذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين. ويشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول القضايا الملحة التي تهم الصحفيين في مصر، بما في ذلك الاقتصاديات الصحفية وأوضاع الصحافة في مصر، كما سيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الهيئات الصحفية والإعلامية.

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