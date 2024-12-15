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أخبار مصر

بتروتريد تنجح في اقتناص قرض 8 مليارات جنيه

بتروتريد،فيتو
بتروتريد،فيتو
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وافقت مجموعة بنوك مصرفية محلية  على توفير قرض مشترك بقيمة ٨ مليارات جنيه لصالح شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»

وأكد مصدر بشركة بتروتريد "لفيتو" أن البنوك المشاركة فى القرض حصلت على الموافقات النهائية والمتوقع إبرام العقود مع الشركة قبل نهاية العام الجارى.

القرض يساهم في تدبير استيراد منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول 

وأضاف المصدر أن الشركة  تسعى للحصول علي هذا القرض  للمساهمة فى تدبير استيراد منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول.

ويضم التحالف بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى وبنك قطر الوطنى، ووفقا للمصادر فإن الشركة ستقوم بسداد القرض من إيراداتها السنوية التى لا تقل سنويا عن ٦٠ مليار جنيه حصيلة رسوم واشتراكات توصيل الغاز الطبيعى للأفراد والمؤسسات.


ويُذكر أن أسعار الفائدة فى مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزى المصرى أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس فى مارس الماضى، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.

التعاون ومصر للبترول من أهم  الشركات التي حصلت علي قروض  

ووبتروتريد من ضمن  ثلاث  شركات  تابعة للهيئة العامة للبترول تحصل على قرض خلال العام الجارى ومن هذه الشركات  شركة مصر للبترول والتعاون الذين تحصلوا على قروض بقيمة ١٠ مليارات جنيه خلال مارس الماضى من تحالف ضم ١٣ بنكا، كما وقعت مصر للبترول خلال نوفمبر الماضى على قرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه مع تحالف ٩ بنوك هى الأهلى المصرى، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى والأهلى الكويتى وبنك القاهرة وميد بنك والبنك المصرى الخليجى والبنك الزراعى والبنك العربى الإفريقى.

وتوجه القروض الثلاثة إلى تمويل استيراد منتجات بترولية ولتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة فى التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة العامة للبترول.

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