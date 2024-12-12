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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع ميدتيرا الكندية خطط أعمالها بمصر العام المقبل

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو
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التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع ميميت كونت رئيس شركة ميدتيرا انرجى الكندية والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

استعراض موقف الانشطة الحالية للشركة وخططها المستقبلية  خلال عام 2025 

واوضح بدوى أنه تم استعراض برامج الحفر والعمليات التى تقوم بها الشركة حاليًا والمخططة فى مناطق امتيازها (سيناء، وكوم أمبو)، مؤكدًا اهمية القيام بالمزيد من الجهود لزيادة انشطة البحث والاستكشاف والعمل على خفض تكلفة البرميل وتطبيق التكنولوجيا والتقنيات المتطورة.

ومن جانبه أكد، رئيس ميدتيرا على أن مصر من اهم الدول التى تعمل بها الشركة،  وأنها تعتزم زيادة عمليات الحفر  ، لافتًا إلى ان هناك 8 حفارات ونسعى اضافة حفارين آخرين من الحفارات،  مضيفا ان سيناء لديها إمكانات واعدة ونسعى لزيادة الإنتاج منها خلال العام المقبل 2025. 

كما أوضح أن الشركة تسعى إلى تحديث وتطوير البنية وتسهيلات الإنتاج، كما تحرص الشركة على الاهتمام بالعنصر البشرى وتوفير برامج تدريب لصقل مهاراتهم.

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البترول والثروة المعدنية التقنيات المتطورة الحي الحكومي بالعاصمة الادارية المهندس كريم بدوي وزير البترول بوابة مصر الرقمية

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