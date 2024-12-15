رئيس النواب في رسائل هامة بشأن الأزمة السورية: الحفاظ على الدولة الشقيقة التزام لا يقبل اللبس.. نتمسك بالحلول السياسية ونرفض أي تدخلات خارجية.. مصر احتضنت الأشقاء السوريين بكل احترام وترحاب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة، منذ ثلاثة عشر عاما، كان - ولا يزال - موقفا تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وضمان سيادتها على أراضيها دون تفريط أو انتقاص، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق.

تداعيات الأزمة السورية

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: أتحدث إليكم اليوم؛ ليس فقط بلسان مواطن مصري، وإنما بلسان مواطن عربي؛ تشغله هموم أمته العربية، وعلى رأسها ما تمر به سوريا الشقيقة من تطورات سياسية متلاحقة، متابعا: الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمرا حيويا لمصر، ومرتبطا ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي.

حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسيا

وأشار إلى أن الحل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا بامتياز، فقد تمسكت الدولة المصرية - طوال الوقت - بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كإطار أمثل لبدء عملية سياسية شاملة، تقودها إرادة السوريين الحرة، وتؤسس لنظام يعكس تعددية الشعب دون عصبية أو طائفية أو إقصاء، ويحفظ مؤسساتها الوطنية التي هي ملك لهذا الشعب العريق.

نحتاج إطلاق عملية سياسية في سوريا

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن التأخر في إطلاق عملية سياسية حقيقية، كلف الشعب السوري الشقيق ثمنًا باهظًا، وفي هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها سوريا الحبيبة، لا مجال لتضييق الآفاق أو تقليص الأمل بمصالح أو رؤى ضيقة ترتقي فوق المصلحة الوطنية السورية الجامعة.

توحيد الصفوف السورية لمواجهة التحديات

وقال: الأمة السورية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة إلى أن تتوحد صفوفها، وتتناسى الخلافات، لتبني معا الوطن الذي تستحقه، سوريا التي نرنو إليها؛ سوريا ديمقراطية، تحتضن جميع أبنائها دون تفرقة أو تمييز، وتستعيد وحدتها وسيادتها بعيدًا عن شرور الحروب الأهلية وفتن الطائفية.

وأوضح أن الحفاظ على سوريا هو التزام واضح لا يقبل اللبس، ويجب أن يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي برمته؛ فسوريا عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، ومن غير المقبول بأي حال من الأحوال السماح لأي طرف باستغلال الظروف الدقيقة أو التحولات المتسارعة التي تشهدها سوريا لتكريس واقع جديد على الأرض، أو المساس بوحدتها وسلامتها الإقليمية، أو إحداث تغييرات تمس هويتها وثوابتها.

إدانة مجلس النواب للممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان

وأعلن إدانة مجلس النواب، الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته.

وقال رئيس النواب: أرض سوريا ملك لشعبها وحده، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن تلك الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأعلن رفض كل محاولة من أي طرف إقليمي أو دولي يسعى لفرض مناطق نفوذ على الأراضي السورية، أو التدخل في الشأن السوري الداخلي، سواء كان ذلك بمحاولات تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي، أو بإذكاء النعرات المذهبية والعرقية، أو بنشر التوجهات الإقصائية التي لا مكان لها في سوريا الجديدة التي نتطلع إليها؛ سوريا التي تقوم على الوحدة والعدالة والتعايش بين جميع أبنائها.

مصر تبنت موقفًا متوازنًا تجاه الأزمة السورية

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن مصر تبنت موقفًا متوازنا تجاه الأزمة السورية، وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية. كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة، ومنحتهم الأمان والرعاية، وعاملتهم كجزء من الأسرة المصرية، في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر.

وقال: مصر، بتاريخها العريق ودورها المحوري، ستظل صوت العقل والحكمة، وستظل سندًا لكل جهد مخلص يسعى إلى إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية بين أشقائها العرب، كركن أساسي من أركان النظام الإقليمي، وركيزة من ركائز الأمن القومي العربي.

وأكد أنه في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات جسام وأحداث مضطربة، لا يمكننا أن نغفل عن درع مصر الحصين وسندها المتين، وهو جيشها الباسل الذي طالما كان حصنًا للأمة ودرعًا واقيًا يحمي حدودها ويصون أمنها واستقرارها.

تداعيات المنطقة كشفت حكمة القيادة المصرية

وأكد رئيس النواب أن الأحداث التي شهدتها دول عديدة في منطقتنا، وما تبعها من تفكك في جيوشها وانهيارات لأمنها الداخلي، كشفت حكمة القيادة المصرية وبصيرتها الثاقبة في إدارة الأزمات.

وتابع: لقد أدرك المصريون منذ القدم أن الجيش والشعب كيان واحد، روح متحدة لا تنفصل، فالجندي المصري هو ابن هذا الشعب الأصيل الذي وقف على مدار التاريخ كالبنيان المرصوص في وجه كل من تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن أو سلامة شعبه.

الجيش المصري سدًا منيعًا

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه في ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة، يظل الجيش المصري سدًا منيعًا، يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفانٍ، واضعا نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليميا ودوليا.

وقال: دعم الجيش المصري والتلاحم معه لا يعد واجبًا وطنيًّا فحسب، بل هو عهد متجدد بين الشعب وجيشه، رسالة تحملها الأجيال جيلًا بعد جيل، لتظل مصر واحة الأمن والاستقرار، وقوة محورية لا يمكن تجاوزها في معادلات المنطقة والعالم.

الرئيس السيسي أدار التحديات في المنطقة بحكمة فائقة

وقال رئيس النواب: لقد تجلى بعد النظر والحنكة السياسية في شخص قائد عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية، سعيًا منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، واضعًا مصلحة وطنه وشعبه فوق كل اعتبار، ليظل ثابتًا في مسعاه للحفاظ على أمن مصر واستقرارها في زمن ضاقت فيه السبل واشتدت فيه المخاطر.

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