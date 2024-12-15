الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد (إنفوجراف)

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024).

درجات الحرارة اليوم الأحد 15 -12- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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