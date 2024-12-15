إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بمحافظة سوهاج، وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.

مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

تلقى مأمور مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة بناحية قرية بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تم السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين، والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقل المصابين للمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين " طرف أول "عبد الرحيم ا م ب 48 سنة مصابًا " ونجلي عمومته صفاء ع م 56 سنة ربة منزل مصابة، ومحمد ب م ب 40 سنة مدرس مصابًا " وبين طرف ثان: “محمد ز م ” مصابًا، ونجله عبد الناصر 48 سنة عامل مصابًا "، وزوجة الثاني رضا ب مصابه " بجرح باليد اليسرى وآخر بالرأس " وتم نقلهما لمستشفى طما المركزي، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما أسلحة نارية.

وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وإحداث الإصابات بسبب خلافات مالية فيما بينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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