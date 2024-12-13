الجمعة 13 ديسمبر 2024
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مصرع عاملين وإصابة طالب بطلقات نارية فى تجديد خصومة ثأرية بسوهاج

مصرع عاملين وإصابة
مصرع عاملين وإصابة طالب بطلقات نارية

 شهدت جزيرة طما بسوهاج مشاجرة فى تجديد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة، ونتج عن مقتل شخصين بطلقات نارية وإصابة آخر بطلق نارى، وتم نقل الجثث إلى مستشفى طما المركزى وتحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى. 

 

مصرع عاملين وإصابة طالب بطلقات نارية فى تجديد خصومة ثأرية بسوهاج 

 كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بمقتل كلا من أحمد ف ع ٢٢ عاما من عبدالرحمن ص. ع 16عاما، وإصابة حمدون ف. ع أ ١٤عاما، وتم تحويله إلى أسيوط الجامعى. 

 

أمن سوهاج يكثف جهودها للقاء القبض على مرتكبى الواقعة 

 على الفور انتفل فريق بحث  بمعرفة المباحث الجنائية مركز شرطة طما وقطاع الشمال، وتبين أن سبب المشاجرة وجود خصومة ثارية  منذ 6 أشهر، وتجددت الخصومة بمشاجرة ونتج عن مقتل شخصين وإصابة آخر من عائلة أبناء عمومة بجزيرة طما بسوهاج، وجار تحديد مرتكبى الواقعة وإلقاء القبض عليه.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق. 

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