الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد هنيدي على كرسي متحرك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

محمد هنيدي
محمد هنيدي

بدأ  الفنان محمد هنيدي أمس تصوير أول مشاهده في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وتم التصوير داخل إحدى المستشفيات الخاصة وظهر محمد هنيدي علي كرسي متحرك بسبب المرض الذي تعرض له. 

وجمعته المشاهد الأولي بكل من الفنانة نهي عابدين، والفنان محمود حافظ، وعدد من الفنانين المشاركين في العمل. 

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

 


ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله. 

مسلسل محمد هنيدي الجديد

 "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

 

فيلم الجواهرجي

 جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد هنيدي نهى عابدين أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 أبرز مسلسلات رمضان 2025 مسلسل سهادة معاملة أطفال مسلسل محمد هنيدي

مواد متعلقة

تعرف على شخصية وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

حقيقة زيادة المعاشات في يناير 2025 وموعد صرفها

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

استقالة طلعت يوسف من تدريب مودرن سبورت

أبناء نبيل الحلفاوي بعد وفاته: ربنا استجاب لدعائه ولم يعانِ طويلا مع المرض

منوعات

المزيد

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية