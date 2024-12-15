الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

شاهد، ياسمين صبري بكواليس مسلسلها الجديد ضل حيطة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم ضل حيطة بين ديكورات العمل بمدينة القاهرة، وتجميعها المشاهد التي يتم تصويرها بكل من الفنان عابد عناني والفنان نيكولا معوض.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة من كواليس العمل لياسمين صبري وهي مرتدية الحجاب خلال تصوير العمل.


 وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطة المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعي علي تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

 

وكان قد قرر القائمون على مسلسل الأميرة تغيير اسمه ليصبح ضل حيطة.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة 

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

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