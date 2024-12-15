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رياضة

ريال مدريد يفرط في صدارة الدوري الإسباني بتعادل مثير مع رايو فاليكانو

ريال مدريد ورايو
ريال مدريد ورايو فاليكانو، فيتو

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "تيريزا ريفيرو".

وسجل أهداف ريال مدريد كل من: فالفيردي، بيلينجهام، ورودريجو في الدقائق (39، 45، و56).

بينما سجل لرايو فاليكانو كل من: أوناي لوبيز، عبد المؤمن سليمان وإسحاق بالازون في الدقائق (4، 36، و64).

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13.

تشكيل ريال مدريد أمام  رايو فاليكانو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريليان تشواميني، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام، رودريجو، براهيم دياز.

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