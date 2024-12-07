أمريكا توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها في سوريا وتدعوهم للمغادرة فورا

أصدرت السفارة الأمريكية فى سوريا تحذيرا طارئا،اليوم "السبت" داعية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة البلاد على الفور وسط تصاعد حدة الصراع فى الأراضي السورية.

‎وذكرت السفارة - فى بيان على موقعها الإلكتروني- أن سوريا تواصل مواجهة تقلبات أمنية خطيرة وغير متوقعة، حيث تشهد اشتباكات نشطة بين الجماعات المسلحة وقوات النظام السورى فى أنحاء مختلفة من البلاد.

‎وأشارت السفارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تحذيرا طارئا تدعو فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا على الفور،ومحاولة الاستفادة من وجود خيارات متاحة حاليا للمغادرة من العاصمة السورية دمشق.‎

ولفتت السفارة إلى أنه فى ضوء هذا التحذير، يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون عدم المغادرة أو الذين لا يستطيعون المغادرة، أن يقوموا بتحضير خطط للطوارئ، والاستعداد للبقاء فى أماكنهم لفترات طويلة، خاصة وأن مطار حلب الدولى قد أوقف عملياته بالكامل.‎

ونوهت السفارة عن أنه اعتبارا من 27 نوفمبر الماضي، تصاعدت حدة الأعمال العدائية فى سوريا بين الجماعات المسلحة وقوات النظام السوري،مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة تشمل حلب وإدلب وحماة ومنبج ودرعا.‎

وأفادت السفارة بأنها علقت عملياتها فى دمشق عام 2012، مشددة على أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تقديم أى خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين فى سوريا، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن جمهورية التشيك تعمل كقوة حامية لمصالح الولايات المتحدة فى سوريا.

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وناشدت السفارة رعاياها فى سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة ولا يستطيعون الوصول إلى قسم المصالح الأمريكية فى سفارة التشيك، التواصل مع السفارة الأمريكية فى الأردن.

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