ذكرى ميلاد نيرون، القيصر الذي أحرق روما بأكملها لأسباب مجهولة

في مثل هذا اليوم من عام 37 ميلادية، ولد نيرون، أحد أكثر أباطرة الإمبراطورية الرومانية إثارة للجدل، وكان والده غنيوس دوميتيوس، أحد أفراد النخبة الرومانية، أما والدته أجريبينا الصغرى، فهي حفيدة الإمبراطور أغسطس، ورغم نسبه الرفيع، لكن كانت نشأته مليئة بالمكائد والصراعات على السلطة.

مولد نيرون ونشأته

بعد وفاة والده وهو في الثالثة من عمره، أصبحت أمه أجريبينا قوة دافعة في حياته، وأخذت على عاتقها توجيهه نحو العرش الروماني، وتزوجت من الإمبراطور كلوديوس، وتمكنت من إقناعه بتبني نيرون وتعيينه وريثًا شرعيًا تحت إشراف الفيلسوف الرواقي الشهير سينيكا، لذا تلقى نيرون تعليمًا يركز على الفنون والخطابة، لكنه أظهر ميولًا للفخامة والسلطة المطلقة.

في عام 54 ميلادية، تولى نيرون الحكم وهو في السابعة عشرة من عمره، بعد وفاة كلوديوس، في ظروف يشوبها الغموض، حيث يُعتقد أن أجريبينا قد دسّت السم لزوجها لتسريع صعود ابنها إلى العرش.

فترة حكمه المثيرة للجدل

بدأ نيرون عهده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية كسبت له تأييد الشعب، لكنه سرعان ما انزلق نحو الاستبداد، حيث ارتبطت فترة حكمه بالفساد والقمع والترف المفرط.

وارتكب نيرون واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الروماني عندما أمر بقتل أمه أجريبينا، وأعدّ لذلك سيناريو محكمًا لتغطية فعلته، غير أن الحدث الذي جعل اسمه محفورًا في الذاكرة التاريخية هو حريق روما الكبير عام 64 ميلادية، واستمر الحريق تسعة أيام، وأتى على معظم المدينة.

وبينما يُشاع أن نيرون كان يشاهد النيران ويلهو بعزف القيثارة، فإن المؤرخين المعاصرين ينقسمون حول مسؤوليته عن الحريق، البعض يقول إنه استغل المأساة لإعادة بناء روما وفق خططه الطموحة، بينما يرى آخرون أنه ألصق التهمة بالمسيحيين لتبرير قمعهم.

سقوط نيرون ووفاته

مع ازدياد نقمة الشعب والنخبة عليه، اندلعت انتفاضات في أرجاء الإمبراطورية، وبحلول عام 68 ميلادية، أعلن مجلس الشيوخ نيرون عدوًا للدولة، فهرب من روما لم يجد من يناصره سوى عدد قليل من الموالين، واضطر في النهاية إلى الانتحار وهو في الثلاثين من عمره، قائلًا جملته الشهيرة: "يا له من فنان يموت معي!"

ما بين الأسطورة والحقيقة

لا يزال نيرون لغزًا تاريخيًا؛ البعض يراه مستبدًا أفسد حكمه بالجنون والعنف، بينما يراه آخرون ضحية للحملات التشويهية التي كتبها المؤرخون الموالون لخصومه.

وفي كلتا الحالتين، يبقى نيرون رمزًا لفترة من الفوضى والتغيرات الكبرى في روما، شاهدًا على صراع الإنسان مع السلطة المطلقة وأهوائه الجامحة.

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