موعد عودة بعثة الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

خسر النادي الأهلي بركلات الترجيح (6-5) من نظيره باتشوكا المكسيكي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعدة عودة بعثة الأهلي

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة غدا الأحد، وذلك عقب الخسارة من باتشوكا في كأس التحدي والفشل، في التأهل للمباراة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

مباراة الأهلي وباتشوكا

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في أول 10 دقائق دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وكاد محمد طاهر أن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك باتشوكا في الدقيقة 13 من تصويبة قوية ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 20 أهدر سولمون روندون فرصة هدف محقق، بعدما صوب كرة أمام مرمى الشناوي خارج الشباك.

وفي الدقيقة 26 صوب المغربي أسامة الإدريسي كرة قوية بقدمه اليسرى ولكن جاءت فوق عارضة الشناوي.

وأضاع طاهر محمد طاهر فرصة هدف محقق في الدقيقة 37 بعد ما وضعته تمريرة وسام أبو علي أمام المرمى ولكن صوبها فوق العارضة.

وفي الدقيقة 59 كاد يحيى عطية الله أن يسجل الهدف الأول بعد تصويبة بقدمه اليسرى ولكن علت مرمى باتشوكا.

وأجرى كولر أول تبديلا في المباراة بالدقيقة 70 بخروج حسين الشحات ودخول محمد مجدي أفشه.

وبحث كولر عن تجديد دماء خط الهجوم ليدفع بكهربا ويخرج وسام أبو علي في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 83 أنقذ محمد الشناوي تصويبة من لاعب باتشوكا بعد تصدي رائع من قائد الأهلي.

وفي الدقيقة 89 أشرك كولر الثنائي بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح وأخرج يحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر.

ولجأ فريقا الأهلي وباتشوكا المكسيكي إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الاول تعرض أكرم توفيق للإصابة وحل السولية بديلا له.

وفي الدقيقة 14 من الشوط الإضافي الاول أضاع كهربا انفرادا صريحا بعد ما تصدى حارس باتشوكا للكرة.

تأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (6-5)

تشكيل الأهلي أمام باتشوكا

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

تشكيل باتشوكا أمام الأهلي

فيما بدأ باتشوكا أمام الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: كارلوس مورينو

في خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

في خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل- أرتورو جونزاليس – آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي.

في خط الهجوم: سولمون روندون

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق على النادي الأهلي في القيمة التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو.

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