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رياضة

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من أستون فيلا 1/2 في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام وأستون فيلا،
نوتنجهام وأستون فيلا، فيتو

انتهت مباراة نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا بنتيجة 2-1 للفورست، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، على ملعب سيتي جراوند، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جون دوران هدف أستون فيلا في الدقيقة 63، وتعادل اللاعب نيكولا ميلنكوفيتش لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 87، وأضاف اللاعب أنتوني إيلانجا هدف نوتنجهام الثاني في الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.

تشكيل نوتنجهام ضد أستون فيلا

ماتز سيلس، أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس، إليوت أندرسون، ريان ياتيس، نيكولاس دومينجيز، مورجان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي، كريس وود.

تشكيل أستون فيلا أمام نوتنجهام فورست

إيميليانو مارتينيز، إزري كونسا، دييجو كارلوس، تيرون منجس، لوكاس ديني، ماتي كاش، بوبكر كامارا، يوري تيليمانس، جون ماكجين، جون دوران، مورجان روجيرس.

 

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